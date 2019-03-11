السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل مدير السعودية اليوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء



الأحساء 04 رجب 1440 هـ الموافق11 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية، اليوم في مكتبه بالمحافظة, المهندس عمر بن أحمد الفريدي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء، يرافقه مدير عام هيئة السياحة السابق خالد بن أحمد الفريدة.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أن الأحساء تتمتع بتاريخ عريق وتراث أصيل، وأنها غدت واحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، مثمناً مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في إدراج واحة الأحساء في قائمة (اليونسكو) للتراث العالمي، وكذلك ترشيحها عاصمة للسياحة العربية 2019, مؤكداً أهمية العناية بترميم المواقع التاريخية وتأهيلها لاستضافة الفعاليات والمهرجانات.

وأعرب الأمير بدر بن محمد بن جلوي عن أمنياته للمهندس الفريدي بالعون والتوفيق في مهمته الجديدة، مقدماً شكره وتقديره لمدير هيئة السياحة السابق نظير جهوده المتميزة خلال السنوات الماضية.

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13:51ت م

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