السعودية اليوم / الجبيل المحطة الخامسة عشرة لكتابات العدل المتنقلة



الجبيل 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أطلقت وزارة العدل كتابات العدل المتنقلة في الجبيل، لتتوسع الخدمة إلى 15 مدينة حول المملكة ومن المنتظر أن تصل مدينتي عرعر وسكاكا قريباً.

وتستهدف الخدمة المستفيدين الذين لايستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات وحاملي بطاقة أولوية، حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية.

وكانت الوزارة أطلقت الخدمة في وقت سابق في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط والأحساء، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.

وتُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ 22739 خدمة في عموم مناطق المملكة.

وتأتي مبادرة كتابات العدل المتنقلة دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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13:50ت م

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