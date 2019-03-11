السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يستقبل محافظ عنيزة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة



بريدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في بريدة اليوم، محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، يرافقه رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي, ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة أعضاء اللجنة الرئيسة لملتقى ديوانيات الأحياء، الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه نسخة من تقرير الملتقى الخاص باللجنة.

ورحب سمو أمير القصيم بهم، مباركًا لهم هذه التجربة التي هي من أهم المبادرات الاجتماعية، مشيدًا سموه بهذه التجربة ومفتخرًا بما قدموه من جهود في هذا الملتقى، متمنيًا الاقتداء بها.

ووجه سموه ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير محافظة عنيزة وكل ما يخدم ويحقق طموحات أهالي المحافظة، موصيًا بمثل هذه الملتقيات لترضي وتصل إلى ذائقة شرائح المجتمع كافة، متمنيًا لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة عنيزة كل التوفيق والنجاح.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من قبل سموه، منوهين بدعم سموه الدائم وجهوده التي تدعم كل ما يخدم هذه المحافظة خاصة ومنطقة القصيم عامة، سائلين الله - عز وجل - أن يحقق هذا الملتقى أهدافه المنشودة.

// انتهى //

13:48ت م

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