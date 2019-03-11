السعودية اليوم / سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يقف ميدانياً على استعدادات المعرض السعودي الدولي للطيران



الرياض 4 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

ويشارك في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي تنطلق فعالياته اليوم أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية بحضور 2000 عارض، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات والموردين إلى جانب الطيران التجاري، وسيتم خلال المعرض توقيع عدد من الصفقات التجارية بين المشاركين وكذلك اتفاقيات تعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتفقد سموه أجنحة العارضين والجهات المشاركة، واستمع إلى شرح عن كل خطوات العمل والجهود التي بذلت لتمكين العارضين والمشاركين من تقديم ما لديهم بكل يسر وسهوله.

وشدد سمو الأمير سلطان بن سلمان على أهمية أن يخرج المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية إقليمياً وعربياً وعالمياً، مبيناً أن المملكة باتت اليوم وبفضل الجهود التي بذلت خلال الفترات الماضية من أكثر الدول جذباً لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، معبراً عن شكره وتقديره لنادي الطيران السعودي الذي نظم هذه الفعالية المهمة، كما وجه شكره لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه وكذلك مؤسسات الدولة التي سخرت جميع إمكانياتها لدعم إنجاح هذا المعرض المتميز، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

ويستمر المعرض الذي يرعى فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمدة ثلاثة أيام حيث سيكون الدخول للمعرض يومي 12 و 13 مارس للمتخصصين الذي قدموا من جميع أنحاء العالم ووجهت لهم دعوات رسمية فيما سيخصص اليوم الثالث الموافق 15 مارس لعموم المواطنين والمقيمين والزوار.

الجدير بالذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران، سيشهد حضور كبريات الشركات الناقلة، كالخطوط السعودية، طيران الإمارات، طيران أديل، وألفا ستار، وحضور الشركة الدفاعية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، حيث من المتوقع أن يكون المعرض محوراً مهماً لربط الشركات وصناع القرار في قطاع الطيران.

ومن المنتظر أن يشكل المعرض زخمًا كبيرًا ويشهد حضورًا غير مسبوق، خاصة أنه يشارك فيه كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، والوكلاء الإقليميين لبيع الطائرات التجارية، والشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، وشركات الخطوط الجوية، ومشغلي صالات ومحطات السفر، وشركات المناولة الأرضية، وخدمات الصيانة والإصلاح، وشركات الطيران، وخدمات التأجير العارض، وشركات الوساطة، وشركات التمويل والتأمين والتدريب، وإلكترونيات الطيران، وطواقم الدعم الفني، ومشرعي قطاع الطيران، ومعدات المطارات ومورديها، وخبراء الدفاع، وقطاع الفضاء.

// انتهى //

13:48ت م

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الرياض 4 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي اليوم على الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة في مدينة الرياض.ويشارك في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي تنطلق فعالياته اليوم أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية بحضور 2000 عارض، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات والموردين إلى جانب الطيران التجاري، وسيتم خلال المعرض توقيع عدد من الصفقات التجارية بين المشاركين وكذلك اتفاقيات تعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.وتفقد سموه أجنحة العارضين والجهات المشاركة، واستمع إلى شرح عن كل خطوات العمل والجهود التي بذلت لتمكين العارضين والمشاركين من تقديم ما لديهم بكل يسر وسهوله.وشدد سمو الأمير سلطان بن سلمان على أهمية أن يخرج المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية إقليمياً وعربياً وعالمياً، مبيناً أن المملكة باتت اليوم وبفضل الجهود التي بذلت خلال الفترات الماضية من أكثر الدول جذباً لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، معبراً عن شكره وتقديره لنادي الطيران السعودي الذي نظم هذه الفعالية المهمة، كما وجه شكره لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه وكذلك مؤسسات الدولة التي سخرت جميع إمكانياتها لدعم إنجاح هذا المعرض المتميز، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.ويستمر المعرض الذي يرعى فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمدة ثلاثة أيام حيث سيكون الدخول للمعرض يومي 12 و 13 مارس للمتخصصين الذي قدموا من جميع أنحاء العالم ووجهت لهم دعوات رسمية فيما سيخصص اليوم الثالث الموافق 15 مارس لعموم المواطنين والمقيمين والزوار.الجدير بالذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران، سيشهد حضور كبريات الشركات الناقلة، كالخطوط السعودية، طيران الإمارات، طيران أديل، وألفا ستار، وحضور الشركة الدفاعية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، حيث من المتوقع أن يكون المعرض محوراً مهماً لربط الشركات وصناع القرار في قطاع الطيران.ومن المنتظر أن يشكل المعرض زخمًا كبيرًا ويشهد حضورًا غير مسبوق، خاصة أنه يشارك فيه كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، والوكلاء الإقليميين لبيع الطائرات التجارية، والشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، وشركات الخطوط الجوية، ومشغلي صالات ومحطات السفر، وشركات المناولة الأرضية، وخدمات الصيانة والإصلاح، وشركات الطيران، وخدمات التأجير العارض، وشركات الوساطة، وشركات التمويل والتأمين والتدريب، وإلكترونيات الطيران، وطواقم الدعم الفني، ومشرعي قطاع الطيران، ومعدات المطارات ومورديها، وخبراء الدفاع، وقطاع الفضاء.// انتهى //13:48ت م0089

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.