السعودية اليوم / العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأثيوبية المنكوبة



أديس أبابا 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أعلن التلفزيون الرسمي في إثيوبيا اليوم، العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، التي تحطمت أمس، وهي في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار العاصمة، حيث هوت بالقرب من بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وأعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

وكانت طائرة الركاب الأثيوبية، قد تحطمت، صباح أمس، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وهي تحمل على متنها 149 راكبًا، وثمانية من أفراد طاقم الطائرة.

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