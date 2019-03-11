فيديو.. بدء تدشين مؤتمر السلامة المروية بالرياض

2019-03-11

متابعات الخليج 365- نورة الصهيل - الرياض

بدأ في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، تدشين مؤتمر السلامة المرورية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ويستمر لمدة ٣ أيام.

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ويهدف المؤتمر إلى تعزيز السلامة المرورية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ومن هذا المنطلق وتماشيًا مع رؤية 2030؛ حيث تطلق الإدارة العامة للمرور المؤتمر وفق ركائز رؤية 2030، والتي تتمثل في مـجـتمـع حيــوي، متمثل بأهمية الأنظمة والقوانين المرورية وتطبيقها.

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ومن ضمن أهداف المؤتمر أيضا تعزيز مبدأ السلامة المرورية، والمساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطر، ورفع مستوى الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وتبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية.

ويشارك في المؤتمر عدد من شركاء السلامة المرورية كوزارة الداخلية والصحة والتعليم والنقل والشؤون البلدية والقروية والإعلام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهلال الأحمر وهيئة النقل العام والأمن العام ممثلاً بالمرور وأمن الطرق.

ويناقش المؤتمر محاور عدة، منها: التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، ودور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية، وتعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية، فضلاً عن عرض نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.