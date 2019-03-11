- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. وزير الشؤون البلدية يمازح أمير عسير: متابع ومزعج للعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. وزير الشؤون البلدية يمازح أمير عسير: متابع ومزعج للعمل
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
مازح وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عند الإعلان عن استكمال المشروعات الأساسية للمنطقة في قصر أبها.
وقال القصبي: نهنئ الوطن ومنطقة عسير بالأمير تركي بن طلال، فهو رجل متابع ومزعج للعمل، رجل ميداني رجل عملي، رجل أقسم بالله أنه يمكن يجيني منه تلفونان في اليوم إذا لم يتصل أقول وين الأمير تركي؟!
وتابع القصبي “يشهد الله كلنا مسؤولين نفرح عندما يكون المسؤول وصاحب الشأن الأول على مستوى المسؤولية أنه يتابع فهنيئاً لعسير وللوطن به”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وزير الشؤون البلدية يمازح أمير عسير: متابع ومزعج للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.