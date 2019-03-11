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إصدار أول مواصفة قياسية سعودية في مجال التطوع

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع إصدار أول مواصفة قياسية سعودية في مجال التطوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت الهيئة للمواصفات والمقاييس، اليوم، عن إصدار، أول مواصفة قياسية سعودية في مجال التطوع.

وأوضحت هيئة المواصفات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي، لرفع جودة الاستقطاب للمتطوعين للمنظمات، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى الوصول مليون متطوع سنوياً في القطاع غير الربحي.

وللحصول على المواصفة : https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_52997x6yty34554sfswet 

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