جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، اليوم، عن إصدار، أول مواصفة قياسية سعودية في مجال التطوع.

وأوضحت هيئة المواصفات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي، لرفع جودة الاستقطاب للمتطوعين للمنظمات، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى الوصول مليون متطوع سنوياً في القطاع غير الربحي.

وللحصول على المواصفة : https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_52997x6yty34554sfswet …