استعلام نقل كفالة عامل وافد نقدمها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المقيمين والوافدين قضاء أعمالهم، ومن خلالها يمكن القيام بالاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد الى أحد المنشأت أو المؤسسات داخل المملكة السعودية، واستعلام عن نقل كفاله، وأيضا نقل كفالة عامل وافد حالة الطلب تحت الدراسة، وكل ذلك من خلال وزارة العمل السعودية،وفى السطور التالية ننشر خطوات الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، تابعونا.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

أولا نقوم بالدخول الى وزارة العمل السعودية نقل خدمات وافد من هنا.

ثم نقوم بتسجيل الدخول، ونقوم بإدخال رقم الإقامة وكود التحقق، والضغط على كلمة بحث، وادخال باقى البيانات.

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ثم اختيار اسم المنشأة المطلوب نقل كفالة إليها.

ثم بعد ذلك يتم فتح الخدمات واختيار خدمة نقل كفالة عامل وافد.

وعند الدخول سوف يظهر كل بيانات العامل الذي يريد نقل كفالته، وهنا يقوم صاحب العمل بالموافقة أو الرفض.

وفى حالة الموافقة سوف يتم إكمال باقي البيانات من خلال بوابة أبشر للاستعلام عن حالة طلب.

ويذكر أن وزارة العمل السعودية قد حددت مجموعة من الشروط التى يجب الإطلاع عليها قبل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد وذلك برقم الإقامة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، ومن أهم تلك الشروط :

أن تكون المنشأة أو المؤسسة مسجلة فى خدمة العنوان الوطني التابع لخدمة البريد فى السعودية.

تكون حالة الإشتراك أو التسجيل مازالت سارية ومحدثة سواء كانت للمنشأة أو فروعها أو جميع المؤسسات.

أن تكون جميع التراخيص ونشاط المنشأة مازالت سارية الصلاحية.

أن لا يكون العامل من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها إلى كفيل آخر.

شروط خدمة نقل كفالة عامل وافد

وأهم الشروط المطلوبة سوف تكون فى الصورة المرفقة بالأسفل: