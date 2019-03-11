السعودية | شاهد أكبر مدونة تاريخية في العلا.. 450 نقشا عربيا مبكرا

شكرا لقرائتكم شاهد أكبر مدونة تاريخية في العلا.. 450 نقشا عربيا مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جبل يقبع بين سلسلة جبال العلا، ويصعب الوصول إليه، مما أخر اكتشافه نظير وجود عوائق طبيعية من الصخور المتناثرة في قاع "الخريشا".

"جبل الأقرع" من أهم الجبال التاريخية، الذي وردت في المصادر الموثقة. وبحسب ما أكده مكتشف جبل الأقرع، وهو باحث آثار في الهيئة الملكية للعلا، الدكتور أحمد العبودي، أن الجبل له أهمية تاريخية كبيرة لوجوده في المصادر وكتب البلدانيين، ولم يكتشف هذا الموقع إلا مؤخراً.

وأشار العبودي: "يقع الجبل في واحدة من أصعب الأراضي، وهو ما يسمى قاع الخريشا، الواقع على الطريق الرابط بين تبوك والعلا، ويأتي بعد البريكة في درب التجارة القديم ودرب الحج الشامي".

وتابع: "يحوي الجبل 450 نقشاً عربياً مبكراً، وهو أشبه بمدونة تاريخية استخدمها العابرون من هذا المكان، وقد أرخ البعض منهم باليوم والسنة والشهر، واستخدم الخطاطون خطين شهيرين الكوفي والمدني، والكثير منها بلا تنقيط، وهو وصف للرحلة ودعاء للأسماء والمارين بهذا الموقع، كما يوجد بعض النقوش وهي الأقدم ويعتقد أنها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفيها دعوة لعمر بالتوفيق".

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وأضاف: "كتب نقش فيه دعوة لحفظ المدينة من الشرور، وهو ما يعتقد أنها إبان الثورة على عثمان بن عفان –رضي الله عنه- ومقتله في داره بالمدينة المنورة".

بماذا يوصي المدونون؟

وقال العبودي إن أهم تدوينة تعد في جبل الأقرع التي كتبت باسم الصلح: "هذا الجبل الأقرع، ومن دخله بلا ماء فلا يلومن إلا نفسه"، وفيه تحذير من المرور بالمنطقة بلا ماء، فهي منطقة تقل فيها المياه وتصعب فيها الحركة.

كما بيّن أن "الخط العربي القديم متشابه في كثير من الأحيان، وفيه ملامح جمالية مما يعزز وجود مهنة الخطاطين على الجبال، وهناك من يجيد هذا الفن ويتقاضى أجرا من أجل الخط بشكل جميل وفق الخطوط العربية الشهيرة".

وختم قائلاً إن "الجبل من أهم المواقع التاريخية وفيه نقوش كثيرة تدون لتاريخنا، وهو ضمن المواقع الهامة في العلا وأحد أبرز المواقع التي تضمها العلا في التاريخ عموماً".