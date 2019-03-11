أخيراً”هنا” رابط نظام نور لتحديث بيانات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440/2019...

قام موقع نور الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، بنشر رابط مباشر لتحديث بيانات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، بوزارة التربية والتعليم للعام 1440/2019، حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية “مبارك العصمي” أن الوزارة قد حددت موعد لإعلان نتائج حركة النقل الخارجي لهذا العام، وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية SMS بنتيجة الحركة.

وأضاف أنه سوف تعلن ايضاً نتائج الحركة للمعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلبات النقل الخارجي، عبر الموقع الرسمي لنظام نور للمعلمين، ونحن من خلال موقعنا نوفر لكم الرابط المباشر للدخول علي نظام نور، ونتمني التوفيق للجميع ممن تقدموا بطلبات النقل الخارجي.

رابط تحديث بيانات النقل الخارجي “نظام نور”

للدخول لتحديث بيانات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440/2019 الدخول علي الرابط التالي من هنا

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يقوم المعلم أو المعلمة بالدخول علي موقع نور بإسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يتم التسجيل ثم الضغط علي خدمات شئون المعلمين ثم الضغط علي نتيجة حركة النقل الخارجي.

وتسود حالة من القلق والترقب بين المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتقديم طلبات للنقل، وذلك لتقليل الإغتراب ولم شمل الأسر السعودية.