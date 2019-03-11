السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

// انتهى //

12:49ت م

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