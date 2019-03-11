السعودية اليوم / "غرفة الأحساء" تنظم لقاءً مفتوحاً حول الخدمات الصحية



الدمام 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

نظمت اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة في غرفة محافظة الأحساء أمس، لقاءً مفتوحاً مع نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في الهيئة

وتناول اللقاء أهمية دور الهيئة في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، وأهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين القطاعات الصحية لتحقيق التكامل والعمل الجماعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع جودة وكفاءة القطاع الصحي وتعزيز فرص نجاح الرؤى والمبادرات في المنشآت الصحية.

كما تناول اللقاء منصة "ممارس بلس" التي تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية، واستراتيجية الهيئة حول رعاية العميل، ودور الهيئة في تحقيق الأمن الصحي الوطني من خلال ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص في المملكة.

يذكر أن اللقاء جاء ضمن سلسلة البرامج والنشاطات التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها ورؤيتها التي تهدف إلى تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الصحي، وتحسين وتطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره، والمساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

12:45ت م

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الدمام 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسنظمت اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة في غرفة محافظة الأحساء أمس، لقاءً مفتوحاً مع نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالمحافظة.وتناول اللقاء أهمية دور الهيئة في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، وأهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين القطاعات الصحية لتحقيق التكامل والعمل الجماعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع جودة وكفاءة القطاع الصحي وتعزيز فرص نجاح الرؤى والمبادرات في المنشآت الصحية.كما تناول اللقاء منصة "ممارس بلس" التي تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية، واستراتيجية الهيئة حول رعاية العميل، ودور الهيئة في تحقيق الأمن الصحي الوطني من خلال ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص في المملكة.يذكر أن اللقاء جاء ضمن سلسلة البرامج والنشاطات التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها ورؤيتها التي تهدف إلى تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الصحي، وتحسين وتطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره، والمساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:45ت م0064

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.