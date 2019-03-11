السعودية اليوم / وزير الإعلام يتسلّم جائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج السعودية اليوم 1439هـ



الرياض 4 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واس

تسلّم معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة جائزة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لأفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج عام 1439هـ، التي فاز بها مركز التواصل الحكومي في الوزارة.

وأشاد معاليه بالجهود المتميزة والكبيرة التي قدمتها قطاعات الوزارة وهيئاتها خلال موسم الحج الماضي، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ووجه معالي وزير الإعلام بمضاعفة الجهود خلال موسم حج هذا العام، لتقديم تغطية إعلامية نوعية متميزة، تواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن، وتلبي التطلعات والطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة.

من جهته، عبّر مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عن سعادته بتعاون كافة القطاعات لإنجاح موسم الحج الماضي، مبيناً أن مركز التواصل الحكومي قد عمل وفق خطة تغطية إعلامية استراتيجية شاملة لموسم حج 1439هـ، حققت نقلة نوعية، أحدثت أصداء عالمية واسعة، من خلال العمل مع شركاء وزارة الإعلام في الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، وأثمرت إنجازات ملموسة في تغطية أعمال الحج على المستوى الدولي والإسلامي والوطني، لافتاً الانتباه إلى أن الخطة تضمنت تصميم هوية بصرية ولفظية موحدة للحج تحت بعنوان: "العالم في قلب المملكة"، التزمت بها جميع الجهات المشاركة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن وزارة الإعلام قامت بتدشين موقع إلكتروني مخصص للنشر عن أعمال الحج بعنوان "بوابة الحج الإعلامية"، نشر خلالها 6234 مادة إعلامية عبر وسائل الإعلام الدولية عن الحج، بعدد 42 لغة، بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 514 مليون مشاهدة، ووصلت إلى 107 دول، فيما بلغ عدد المشاهدات على حسابات المركز باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية حوالي 30.5 ملايين مشاهدة.

وبين أن وزارة الإعلام من خلال وكالة الإعلام الخارجي استضافت أكثر من 818 إعلامياً دولياً، من أكثر من 100 دولة، شاركوا في تغطية أعمال الحج وإبرازها، بما يتناسب مع مكانته العظيمة وجهود المملكة الجليلة، بالإضافة إلى أكثر من 250 من المؤثرين العالميين، أثَّروا إيجابياً في الرأي العام العالمي، من خلال تغريداتهم حول المملكة والحج.

كما أطلقت الوزارة 19 قناة رقمية، نشرت 1.5 آلاف مادة إعلامية، حققت أكثر من 89 مليون مشاهدة، وزاد عدد متابعيها عن 92 ألف متابع، وبلغ عدد الجهات المستفيدة 158 جهة، كما أسهم المركز الإعلامي الموحد للحج في إبراز جهود 71 جهة حكومية، من خلال نشر أكثر من 400 مادة إعلامية، و81 لقاءً تلفزيونياً، استفادت من خدماته 500 صحيفة إلكترونية، و11 صحيفة ورقية، و17 جهة إعلامية، و5 وكالات أنباء.

وقد أنتجت وزارة الإعلام 1419 مادة إعلامية عن الحج، أنجزتها فرق عمل من 60 شاباً سعودياً في جميع التخصصات الإعلامية، شملت مقاطع فيديو وقصصاً إنسانية مصورة وأخباراً ومعالم تاريخية وزمانية ومكانية وانفو جرافيك وموشن جرافيك، بالإضافة إلى إصدار 58 بياناً صحفياً، بثت جميعها عبر 19 قناة إعلامية رقمية وتقليدية، بعدد 62 لغة؛ من بينها العربية والإنجليزية والأوردو والملاوية والفرنسية والألمانية، استطاعت الوصول إلى حوالي 100 دولة، محققة حوالي 33 مليون مشاهدة حول العالم.

// انتهى //

12:44ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الإعلام يتسلّم جائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج السعودية اليوم 1439هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.