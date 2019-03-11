السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا بسبب الرياح القوية



كييف 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أعلنت مصالح الطوارئ الأوكرانية اليوم، حالة الطوارئ القصوى في مناطق من البلاد بسبب الرياح القوية.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في البلاد من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 30 مترًا في الثانية، ببعض المناطق، خاصة في الغرب، والجنوب، والوسط .

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12:31ت م

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