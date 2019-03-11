سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على الشؤون المحلية، مشيرة إلى إعلان رئاسة الجمهورية عن عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في سويسرا دامت 18 يومًا.

ولفتت إلى تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح أمس، على توافق الرؤية والنظرة المستقبلية بين الجيش ومطالب الشعب الجزائري، بشأن التغيير الذي تم التعبير عنه خلال المسيرات السلمية الأخيرة.

وأشارت صحف الاثنين إلى تحذيرات جمعية العلماء الجزائريين من الدعوات المنادية إلى العصيان المدني، واعتبارها خطرًا على الحراك الشعبي السلمي، وعلى استقرار البلاد.

دوليًا.. تحدثت عن تزايد الانتقادات للحكومة الفرنسية جراء استمرار قوات الشرطة في استخدام الرصاص المطاطي لتفريق متظاهري حركة "السترات الصفراء"، المنددة بسياسات الرئيس الفرنسي.

وتابعت صحف الجزائر في الشأن اليمني.. استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اختراق اتفاق السويد، مشيرة إلى 41 خرقًا من شأنها أن تعطل مسار إعادة الأمن والسلم لمحافظة الحديدة، ويخفف من معاناة المواطنين اليمنيين فيها.

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12:14ت م

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