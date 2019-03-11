سياسي / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تكليف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ، بتسيير وزارة الصحة بالنيابة، على خلفية وفاة 11 رضيعًا بأحد مستشفيات تونس العاصمة، خلال يومين لأسباب مازالت مجهولة.

ونقلت في السياق.. حالة الغضب التي عمت الشارع التونسي على خلفية هذه الحادثة.

وأخبرت صحف الاثنين، عن عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إلى الجزائر أمس، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعين في جنيف، في وقت نظم فيه العديد من التجار و العمال إضرابًا بالجزائر العاصمة، ومختلف محافظات البلاد، إضافة إلى مسيرات سلمية لتلاميذ المدراس احتجاجًا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وتحدثت عن تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد اشتيه، بتشكيل حكومة جديدة، وإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل هي دولة للشعب اليهودي فقط .

وعرجت صحف تونس، على إعلان الخطوط الجوية الأثيوبية، أن مواطنين من 33 دولة، لقوا حتفهم، جراء تحطم طائرة بوينغ تابعة لشركة وسط إثيبوبيا، كانت متجهة نحو العاصمة الكينية نيروبي.

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11:56ت م

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