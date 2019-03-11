انت الان تتابع تفاصيل خبر "التطبيع" يتواصل.. وفد رياضي إسرائيلي في أبوظبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - وصل وفد رياضي إسرائيلي، صباح الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المخصصة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في سياق التطبيع المتصاعد بين الدولة العبرية ودول حصار قطر.

ووفقاً لموقع "إذاعة الجيش"، ضمّ الوفد الإسرائيلي 25 رياضياً في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، للرياضيين ذوي الإعاقة، التي تُقام فعالياتها خلال الفترة ما بين الـ14 والـ21 من الشهر الجاري.

وكانت قناة "مكان" الإسرائيلية قد ذكرت أن "البعثة الرياضية الإسرائيلية ستتنافس في مسابقات السباحة، وكرة السلة، والجودو، والبولينغ".

وأشارت إلى أن الدولة العبرية حصدت قبل ‏4 سنوات 62 ميدالية في المباريات ذاتها في ولاية لوس أنجلس الأمريكية".

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يُشار إلى أن مشاركة لاعبِين إسرائيليِّين في بطولة الجودو بالإمارات تأتي في سياق التقارب الحاصل بين الدولة العبرية ودول حصار قطر (السعودية والإمارات والبحرين)، في ظل تصاعد الحديث عن قرب التطبيع بين الطرفين، كما جاء على لسان مسؤولِين إسرائيليِّين في أكثر من مناسبة.

وشهد أكتوبر من العام الماضي، مشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة دولية للجودو في أبوظبي، حيث رُفع العلم الإسرائيلي وعُزف نشيد الدولة العبرية، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف.

وفي مارس 2018، شارك سائقون إسرائيليون في "رالي أبوظبي الصحراوي" للسيارات، وشاركت الإمارات والبحرين أيضاً في "طواف إيطاليا 2018" للدراجات الهوائية، الذي أُقيم بـ"إسرائيل"، في مايو الماضي.

كما شارك 20 رياضياً إسرائيلياً في بطولة العالم للجوجيتسو لفنون القتال للشباب والناشئين بالإمارات، وفقاً لما ذكره حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطلع مارس الماضي.