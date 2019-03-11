انت الان تتابع تفاصيل خبر أبوظبي تستبق سيناريو "العزلة" بتهديد مبطن للرياض والكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - "توتر وتهور، وعدم ضبط للتصريحات"، هذه هي الحالة التي أصابت الدبلوماسية الإماراتية بعد نشر وكالة "تسنيم" الإيرانية، خبراً غير مؤكد أو موثق يدعي بأن قطر أرسلت رسالة إلى السعودية عبر الوسيط الكويتي تطلب فيها تسوية الخلاف معها بعيداً عن الإمارات.

ومع الدقائق الأولى لنشر الخبر عبر الوكالة الإيرانية، بدت الإمارات مرتبكة من أعلى رأسها الدبلوماسي والمتمثل في موقف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش الذي قام وبشكل غريب وغير معهود له بنشر رابط مقال لحبيب الصايغ من صحيفة "الخليج" الإماراتية حول الموضوع.

وحمل مقال الصايغ الذي تبناه قرقاش، ونُشر بصحيفة محسوبة على السلطات في أبوظبي، تهديداً مبطناً لدولة الكويت مع تحذير صريح لها من ضرورة عدم التوسط في أي حل للأزمة الخليجية يستبعد الإمارات، أو لا تكون هي على رأسه.

وشن كاتب المقال هجوماً غير مباشر على الكويت في حالة قامت برعاية اتفاق مصالحة بين قطر والسعودية دون الإمارات، مع تلميحه، لمهمة الوسيط في إنهاء الأزمة الخليجية، بمعنى إرشاد الكويت لما عليها فعله.

وقال الكاتب الإماراتي "ولو أن هذه الواقعة التي نتمنى عدم وقوعها قد وقعت، فإن هناك شكاً كبيراً في أن دولة الكويت الشقيقة تحمل رسالة من نظام حمد بن خليفة إلى خادم الحرمين الشريفين مؤداها طلب تسوية الخلاف مع السعودية دون الإمارات، والشك أكبر في أن الكويت، وهي التي قامت، مشكورة، كوسيط كريم، منذ تفجر أزمة قطر، تقبل، في الأصل، تلك الرسالة القطرية الملغومة، فليست هذه أخلاق الكويت "، حسب قوله.

اللافت للنظر أن التعامل الإماراتي مع الخبر الإيراني وكأنه واقع مسلّم به، رغم تشكيكهم الدائم بالمصادر الإعلامية الإيرانية، فُهم من قبل بعض المراقبين أنه يحمل رسائل استباقية من إمكانية حصول هذ الأمر، أو أن هناك شيء يدور في الخفاء ووصل إلى مسامع أبوظبي بشأن إنهاء الأزمة بين الرياض والدوحة.

كما أن الغريب في الأمر، كما يقولون، أن يحمل المقال المنشور في صحيفة تمثل رأي الدولة الإماراتية رسائل تهديد تصل حد التخوين لكل من الرياض والكويت بقالب التأكيد على مواقف الدولتين السابقة من الأزمة مع قطر، خصوصاً تبني وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية لما جاء في هذا المقال حرفياً.

مقال الصايغ وإعادة نشره من قبل قرقاش، لم يكن الوحيد المتداول في الإمارات، إذ نشر عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي عبر حسابه في موقع "تويتر" حول الخبر المنشور عبر الوكالة الإيرانية، معبراً عن خشيته من حل الأزمة الخليجية بطريقة منفردة.

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صحيفة الشرق القطرية، اعتبرت في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني أن إعادة قرقاش نشر مقال الصايغ، يعبر عن مدى الرعب الإماراتي، من حل الأزمة الخليجية دونها.

ورأت الصحيفة في المقال تعبيراً عن "الفزع الواضح من أن تعود الرياض لمكانتها خليجياً وتزيل آثار الأزمة التي ثبت للعالم كله أنها مفتعلة، وتقف أبو ظبي ورائها بوضوح من خلال قرصنة وكالة الأنباء القطرية وحتى طلبها بشكل واضح مقاسمة قطر استضافة كأس العالم 2022 الأمر الذي كشف عن نواياها الحقيقية."

ومع تداول الخبر المسرب دون مصادر رسمية قطرية، يؤكد الكاتب السعودي أحمد الفراج في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت الماضي، أن التقارير الخاصة برغبة قطر بتسوية الأزمة مع السعودية بشكل أحادي، تتردد بين الحين والآخر، لكنها على لسان مصادر غير رسمية.

من جانبه، يؤكد علي الهيل أستاذ العلوم السياسية القطري، لنفس الوكالة أن: "القطريين يرون مشكلاتهم مع السعودية أقل بكثير من الخلافات مع إمارة أبو ظبي بالتحديد، وليس بالضرورة الإمارات الأخرى".

وأرجع الهيل رغبة قطر المحتملة في تسوية الأزمة مع السعودية بشكل أحادي إلى أسباب عدة، تتعلق بطبيعة العلاقات التاريخية والجغرافيا والمصالح المشتركة.

ويوضح أن السعودية قد تقبل بالأمر، خاصة أنها أرسلت إشارات إيجابية في السابق إلى قطر، إلا أن الأخيرة لم تتعامل معها بالمثل، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تحدث عن الاقتصاد القطري للعام 2030 وما بعده، خلال مؤتمر دافوس الصحراء".

ويشير إلى أن السعودية قد تقبل الحل مع قطر بسبب الضغوط التي تقوم بها قناة الجزيرة عليها، بشأن قضايا عدة، وعلى رأسها مقتل جمال خاشقجي، والتي قد تؤدي في أحد سيناريوهاتها على ضرب إستراتيجية ولي العهد السعودي في الوصول إلى سدة الحُكم، أو أن يصل إليها بصورة مشوهة.

ومنذ يونيو من العام الماضي، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر؛ بدعوى "دعم الإرهاب"، وفرضت حصاراً عليها، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وخلال الفترة الماضية لم تنجح جهود كويتية رعتها واشنطن في رأب الصدع الخليجي؛ بسبب تعنّت دول الحصار، في حين أكدت قطر أنها مستعدة للحل دون المساس بسيادتها.