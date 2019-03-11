شكرا لقرائتكم خبر عن 45 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان تعبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت المساعدات 10,300 سلة غذائية، و 25,000 كرتون من التمور و 100 خيمة و 600 بطانية و 200 بساط، مستهدفة محافظات حضرموت والضالع وشبوة ومأرب والمهرة وعدن ولحج والجوف.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.
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