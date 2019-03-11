شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الجوية بمطار أبها ستتوقف 9 ساعات في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المدرج المؤقت سيحل بديلاً عن المدرج الرئيسي للمطار الذي سيطور ويعاد تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن، وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.
وأشارت الهيئة إلى أن الحركة الجوية بالمطار ستتوقف لمدة 9 ساعات ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجراً من يوم الخميس 28 مارس الجاري بالتوقيت المحلي للمملكة.
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