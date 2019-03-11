شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 520 سلة غذائية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 520 سلة غذائية 38 طنًا و480 كيلو غرام، على النازحين من الحديدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 3,120 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.
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