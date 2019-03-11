شكرا لقرائتكم خبر عن 3703 حالة ولادة في مستشفى أطفال حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أن عدد المواليد خلال النصف الأول لعام 1440هـ بلغ 3703 مواليد، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ للأطفال والنساء 161547 مراجعاً، وعدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 20468 مراجعاً، كما تم إجراء 2148 عملية جراحية خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد المنومين 10103 مرضى، مع تقديم 250625 وجبة غذائية.

كما تم اجراء 14210 فحوص إشعاعية، وإجمالي الوصفات الطبية المصروفة 170105 وصفات، إضافة إلى فحص 468935 عينة في قسم المختبر.