الشورى يطالب الخطوط السعودية باعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية حسب رؤية المملكة 2030.

وطالب الشورى الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدماتها، كما طالب بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.

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وأضاف المجلس في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن على الخطوط السعودية الفصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.

كما طالب المجلس الخطوط السعودية بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وتابع أن على المؤسسة العامة للخطوط السعودية سرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1434/2/4هـ, بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.