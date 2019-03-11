الكشف عن هوية سيدتين عربيتين ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مصادر، عن هوية مصريتين من ضحايا الطائرة الإثيوبية التي سقطت الأحد، وتحطمت قرب بلدة بيشوفتو على بعد نحو 62 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا.

وتواجد بين الضحايا كل من عصمت عرنسة وسوزان أبو الفرج، وهما مترجمتان مصريتان، تعملان بالترجمة الفورية في الاتحاد الإفريقي، واستقلتا الطائرة للتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي في مهمة عمل.

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وقال أحمد عبد العزيز، وهو مترجم مصري تزامل مع سوزان أبو الفرج، إن زميلته سوزان كانت تعمل بالترجمة الفورية في الاتحاد الإفريقي وسبق لها العمل في هيئات دولية عديدة كمترجمة، فيما كتب شريف الشوباشي، الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رثاء لزميلته عصمت عرنسة.

من جانبها كشفت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن الطائرة الإثيوبية المنكوبة انفجرت بعد ست دقائق من إقلاعها نحو نيروبي، مضيفة أن الطائرة أقلعت قبل عشر دقائق من إقلاع طائرة السفيرة التي كانت ستقلها من أديس أبابا إلى جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا لحضور اجتماعات دول النيباد.

وأكدت السفيرة نجم، وفقاً لـ “العربية نت”، وجود المترجمتين المصريتين على متن الطائرة المنكوبة.