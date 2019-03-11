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إصدار أول مواصفة قياسية سعودية في مجال التطوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، اليوم الاثنين، عن إصدار، أول مواصفة قياسية سعودية في مجال التطوع.
وأوضحت هيئة المواصفات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي، لرفع جودة الاستقطاب للمتطوعين للمنظمات، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى الوصول مليون متطوع سنوياً في القطاع غير الربحي.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أنه يمكن الحصول على المواصفة من خلال الرابط التالي (هنا).
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