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الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، وميسان، وشقصان، وبني سعد، والعرضيات، تمتد إلى العاصمة المقدسة وبحرة وتربة والخرمة ورنية، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف ). فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
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