قرقاش: الإمارات أجابت دعوة الملك سلمان وحققت دوراً تاريخياً في اليمن

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أن الإمارات حققت دوراً تاريخياً وبطولياً في اليمن بعد أن استجابت لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- في عاصفة الحزم.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع، موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي.

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وأضاف قرقاش: “دور ساهمت فيه الإمارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد”.