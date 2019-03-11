تصريحات الفالح تصعد بأسعار النفط عالمياً

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أدت تأكيدات وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، بأنه لن يكون هناك تغيير في سياسة أوبك قبل شهر يونيو، إلى ارتفاع أسعار النفط، اليوم الاثنين في آسيا.

وقال الفالح لرويترز، أمس الأحد، إنه من السابق لأوانه تغيير سياسة الإنتاج في “أوبك +” خلال اجتماع المجموعة في أبريل القادم.

وقال الفالح: “سنرى ما سيحدث في أبريل، وما إذا كان هناك أي اضطراب غير متوقع في مكان آخر، لكن باستثناء ذلك أعتقد أننا سنظل نمضي قدمًا”، متوقعًا أن يستمر الإنتاج النفطي للسعودية في أبريل عند مستوى 9.8 مليون برميل يوميًا.

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وأوضح أن “أرامكو تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مخصصات شهر أبريل اليوم أو غدًا حتى نعرف المزيد.. لكن توقعاتي هي أن شهر أبريل سيكون مثل مارس”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بعض المنتجين غير المنتمين مثل روسيا والمعروفة باسم “أوبك +” في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم الأسعار.

النفط الخام الأمريكي ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الآجل بنسبة 0.4٪ إلى مستوى 56.3 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنفط برنت الدولية بنسبة 0.3 ٪، عند 65.94 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عقود النفط الآجلة على انخفاض يوم الجمعة، حيث أثارت بيانات التجارة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة.