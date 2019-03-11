- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مدينة الملك سعود الطبية تنعى زميلها المتوفى في حادثة الطائرة الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدينة الملك سعود الطبية تنعى زميلها المتوفى في حادثة الطائرة الإثيوبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت مدينة الملك سعود الطبية الزميل سعد خلف الشلاحي من قسم الأشعة بالمدينة الطبية، حيث كان من ضمن الركاب على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأحد.
ويتقدم منسوبو المدينة بأحر التعازي لذوي المتوفى، سائلين المولى عز وجل لهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يُذكر أن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، فُقد الاتصال بها بعد 6 دقائق قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا، وبلغ عدد الضحايا نحو 157 شخصاً من 32 جنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك سعود الطبية تنعى زميلها المتوفى في حادثة الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.