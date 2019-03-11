مدينة الملك سعود الطبية تنعى زميلها المتوفى في حادثة الطائرة الإثيوبية

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت مدينة الملك سعود الطبية الزميل سعد خلف الشلاحي من قسم الأشعة بالمدينة الطبية، حيث كان من ضمن الركاب على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأحد.

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ويتقدم منسوبو المدينة بأحر التعازي لذوي المتوفى، سائلين المولى عز وجل لهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يُذكر أن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، فُقد الاتصال بها بعد 6 دقائق قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا، وبلغ عدد الضحايا نحو 157 شخصاً من 32 جنسية.