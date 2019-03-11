2019-03-11

حالة مطرية على عدد من المناطق.. بدايتها في هذا الموعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ عن حالة مطرية جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام.

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وقال المسند، في تغردية عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة”.

وأضاف: “يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة”.