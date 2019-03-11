تقرير حقوقي: سقوط 75 امرأة ضحية قذائف وألغام الحوثي في تعز

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف تقرير حقوقي يمني عن أن قذائف الميليشيات الحوثية وألغامها أدت إلى سقوط 75 امرأة في محافظة تعز لوحدها منذ الانقلاب على الشرعية.

وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز في بيان له لمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن “النساء في تعز لوحدها تعرضن لانتهاكات جسيمة ومتعددة”.

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وشملت هذه الانتهاكات خلال الفترة من 22 مارس 2015 إلى 31 يناير 2019 سقوط 16 امرأة ضحية للألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي بشكل مستمر في المناطق التي تسيطر عليها، وإصابة 21 امرأة، كما قتلت مجازر الحوثي نحو 16 امرأة وأصابت 22 في 82 مجزرة ارتكبتها بحق المدنيين.

وقال المركز الحقوقي: “من المؤسف حقاً أن يكون وضع المرأة في اليمن بهذا السوء والألم بينما المرأة في العالم تشهد تقدماً ملموساً في تحقيق خطوات عالمية إيجابية تصون حقوقها وتعزز من مسار تمكينها في المجتمع”.

ورصد المركز “نزوح وتهجير 3354 أسرة قسرياً معظم أفرادها من النساء، حيث بات أكثر النساء هن المعيل الأول والرئيسي للأسرة في ظل فقدان المعيل الرئيسي؛ لتزداد على كاهلهن أعباء إضافية جراء فقدان أبسط الخدمات الأساسية وتوقف الأعمال في ظل الحصار الخانق للمحافظة”.