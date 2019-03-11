الان تتابع إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365: أصيب شخصان، في حريق شقة سكنية، اليوم، بحي الفيصلية بالطائف. فيما تمكنت قوات الدفاع المدني بالطائف من إخماد الحريق والسيطرة عليه، ونتج عنه إصابة شخصين تلقوا العلاج بالموقع عن طريق الهلال الأحمر وحالتهم الصحية مستقرة.

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