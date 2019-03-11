شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتسلم جائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة جائزة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لأفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج 1439، التي فاز بها مركز التواصل الحكومي في الوزارة.

وقد أشاد وزير الإعلام بالجهود المميزة والكبيرة التي قدمتها قطاعات الوزارة وهيئاتها خلال موسم الحج الماضي، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ووجه تركي الشبانة بمضاعفة الجهود خلال موسم الحج القادم؛ لتقديم تغطية إعلامية نوعية مميزة، تواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين وولي العهد في خدمة ضيوف الرحمن، وتلبي التطلعات والطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة.

وعبر مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عن سعادته لتعاون كافة القطاعات لإنجاح موسم الحج الماضي، وذكر أن مركز التواصل الحكومي قد عمل وفق خطة تغطية إعلامية إستراتيجية شاملة لموسم حج 1439، حققت نقلة نوعية، أحدثت أصداء عالمية واسعة، من خلال العمل مع شركاء وزارة الإعلام في الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، وأثمرت إنجازات ملموسة في تغطية أعمال الحج على المستوى الدولي والإسلامي والوطني.

Advertisements

وتضمنت الخطة تصميم هوية بصرية ولفظية موحدة للحج تحت بعنوان: «العالم في قلب المملكة»، التزمت بها جميع الجهات المشاركة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن وزارة الإعلام دشنت موقعا إلكترونيا مخصصا للنشر عن أعمال الحج بعنوان "بوابة الحج الإعلامية:‏ https://hajj.media.gov.sa، نشرت أكثر من 1635 مادة إعلامية، وزارها أكثر 1.3 مليون، وسجل بها 220 صحفياً.

وتم نشر 6234 مادة إعلامية عبر وسائل الإعلام الدولية عن الحج، بـ42 لغة، بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 514 مليون مشاهدة، ووصلت إلى 107 دول، بلغ عدد المشاهدات على حسابات المركز باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية نحو 30.5 مليون مشاهدة.

وأضاف المغلوث أن وزارة الإعلام من خلال وكالة الإعلام الخارجي استضافت أكثر من 818 إعلامياً دولياً، من أكثر من 100 دولة، شاركوا في تغطية أعمال الحج وإبرازها، بما يتناسب مع مكانته العظيمة وجهود المملكة الجليلة، إضافة إلى أكثر من 250 من المؤثرين العالميين، أثَّروا إيجابياً في الرأي العام العالمي، من خلال تغريداتهم حول المملكة والحج. كما أطلقت الوزارة 19 قناة رقمية، نشرت 1500 مادة إعلامية، حققت أكثر من 89 مليون مشاهدة، وزاد عدد متابعيها على 92 ألف متابع، وبلغ عدد الجهات المستفيدة 158 جهة، كما أن المركز الإعلامي الموحد للحج أسهم في إبراز جهود 71 جهة حكومية، من خلال نشر أكثر من 400 مادة إعلامية، و81 لقاءً تلفزيونياً، واستفادت من خدماته 500 صحيفة إلكترونية، و11 صحيفة ورقية، و17 جهة إعلامية، و5 وكالات أنباء.

وقد أنتجت وزارة الإعلام 1419 مادة إعلامية عن الحج، أنجزتها فرق عمل من 60 شاباً سعودياً في جميع التخصصات الإعلامية، شملت مقاطع فيديو وقصصاً إنسانية مصورة وأخباراً ومعالم تاريخية وزمانية ومكانية وإنفوغرافيك وموشن غرافيك، إضافة إلى إصدار 58 بياناً صحفياً، بثت جميعها عبر 19 قناة إعلامية رقمية وتقليدية، بـ62 لغة؛ من بينها العربية والإنجليزية والأوردو والملاوية والفرنسية والألمانية، استطاعت الوصول إلى نحو 100 دولة، محققة نحو 33 مليون مشاهدة حول العالم.