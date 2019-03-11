شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 850 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحديدة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 850 سلة غذائية، تزن 62 طناً و900 كيلوغرام على النازحين والمتضررين في قرى الزيلعي، المحامره، الشمة، الهبالة، المرازقة التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 5100 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعاً.
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