شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 520 سلة غذائية على النازحين من الحديدة إلى مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، 520 سلة غذائية 38 طناً و480 كيلوغراما، على النازحين من الحديدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 3120 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لـ9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعاً.

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