- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 520 سلة غذائية على النازحين من الحديدة إلى مأرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، 520 سلة غذائية 38 طناً و480 كيلوغراما، على النازحين من الحديدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 3120 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لـ9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعاً.
صور
صور
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر «سلمان للإغاثة» يوزع 520 سلة غذائية على النازحين من الحديدة إلى مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.