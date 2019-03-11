- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 600 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، 600 سلة غذائية، تزن 44 طناً و400 كيلوغرام، على النازحين والمتضررين في مديريتي الخلق والمصلوب بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لـ9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعاً.
صور
صور
صور
صور
صور
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 600 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.