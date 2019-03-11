شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 600 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، 600 سلة غذائية، تزن 44 طناً و400 كيلوغرام، على النازحين والمتضررين في مديريتي الخلق والمصلوب بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لـ9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعاً.

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