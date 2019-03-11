الأمير مشعل بن ماجد يوجه العمل والتجارة بمتابعة وتكثيف الجولات على الأسواق لضبط مخالفات التوطين وكشف حالات التستر التجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة وتكثيف الجولات الرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بتوطين الوظائف ، وتكثيف الرقابة بشكل يومي على المحلات التجارية لكشف حالات التستر التجاري وتطبيق العقوبات بحق المخالفين .

وشدد سموه على أهمية تمكين الشباب والشابات من الفرص الوظيفية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم ،وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم ،وأن على جميع الشركات والمؤسسات وطالبي العمل الالتزام بكافة عقود العمل المبرمة بينهم ، مؤكداً سموه على ضرورة القضاء على ظاهرة التستر التجاري وماينتج عنها من أضرار اقتصادية وصحية من خلال السلع المغشوشة و المقلدة .