أول ثلاث سعوديات يحصلن على رخصة إرشاد سياحي بمنطقة تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ تبوك

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمس, ثلاثة تراخيص لأول سعوديات للعمل كمرشدات سياحيات بالمنطقة، بعد اجتيازهن للدورة المكثفة التي ركزت على المحاور المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي.

وسلّم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي المرشدات هبة محمد العائدي، وندى صالح العنزي، وحنان حاتم الحميدي، تراخيص الإرشاد السياحي.

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وأكد الدكتور الشليبي أن إصدار الرخص للمرشدات السياحيات يأتي لما للمرأة من أهمية وعمل فاعل في المجتمع وأيضاً لتمكينها من إيجاد فرص عمل متنوعة، فالمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تحظى باهتمام ورعاية في كل ما يسهم بتمكينها من المشاركة في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.

ولفت إلى أن المرشد السياحي يعدّ سفيراً داخل الوطن، وله دور مميز وبارز في تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح عما تتميز به المملكة من إرث حضاري وتاريخي وثقافي كبير بما يسهم في عكس صورة مشرفة عن وطننا الغالي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحرص على الارتقاء بمهنة المرشد السياحي، من خلال إخضاع الراغبين في ممارسة هذه المهنة قبل الحصول على رخصة الإرشاد السياحي لدورة مكثفة تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، فضلا عن تطوير مهارات الإلقاء والاتصال وتحديثها، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة.