الطيران المدني تعيد تأهيل صالات مطار أبها ومدرجها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي ابتداء من يوم 28 مارس الجاري, وذلك لمدة شهرين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المدرج المؤقت سيحل بديلاً عن المدرج الرئيسي للمطار الذي سيطور ويعاد تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن، وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.

وأشارت الهيئة إلى أن الحركة الجوية بالمطارستتوقف لمدة 9 ساعات ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجراً من يوم الخميس 28 مارس الجاري بالتوقيت المحلي للمملكة.