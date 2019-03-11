، لمدة شهرين.. "الطيران المدني" تُعيد تأهيل صالات مطار أبها ومدرجها ،

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تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي؛ ابتداء من يوم 28 مارس الجاري؛ وذلك لمدة شهرين.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المدرج المؤقت سيحلّ بديلًا عن المدرج الرئيسي للمطار الذي سيطور ويعاد تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن؛ وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.
وأشارت الهيئة إلى أن الحركة الجوية بالمطار، ستتوقف لمدة 9 ساعات؛ ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم الخميس 28 مارس الجاري بالتوقيت المحلي للمملكة.
يُذكر أن الهيئة تقوم حاليًا بمشروع توسعة لصالات المطار ومدرجه الرئيسي، وتشتمل على زيادة عدد بوابات الرحلات الداخلية إلى أربع بوابات بمقاعد انتظار تتسع لـ750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى ستة حسب الحاجة التشغيلية للمطار، كذلك زيادة عدد بوابات الرحلات الدولية إلى بوابتين بمقاعد انتظار تتسع لـ300 مقعد، ورفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويًّا إلى مليونين وخمسمئة ألف مسافر سنويًّا.
لمدة شهرين.. "الطيران المدني" تُعيد تأهيل صالات مطار أبها ومدرجهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-11
تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي؛ ابتداء من يوم 28 مارس الجاري؛ وذلك لمدة شهرين.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المدرج المؤقت سيحلّ بديلًا عن المدرج الرئيسي للمطار الذي سيطور ويعاد تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن؛ وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.
وأشارت الهيئة إلى أن الحركة الجوية بالمطار، ستتوقف لمدة 9 ساعات؛ ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم الخميس 28 مارس الجاري بالتوقيت المحلي للمملكة.
يُذكر أن الهيئة تقوم حاليًا بمشروع توسعة لصالات المطار ومدرجه الرئيسي، وتشتمل على زيادة عدد بوابات الرحلات الداخلية إلى أربع بوابات بمقاعد انتظار تتسع لـ750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى ستة حسب الحاجة التشغيلية للمطار، كذلك زيادة عدد بوابات الرحلات الدولية إلى بوابتين بمقاعد انتظار تتسع لـ300 مقعد، ورفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويًّا إلى مليونين وخمسمئة ألف مسافر سنويًّا.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
11:35 AM
قالت: المدرج المؤقت سيحلّ بديلًا عن الرئيسي.. لمواكبة زيادة أعداد المسافرين
تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي؛ ابتداء من يوم 28 مارس الجاري؛ وذلك لمدة شهرين.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المدرج المؤقت سيحلّ بديلًا عن المدرج الرئيسي للمطار الذي سيطور ويعاد تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن؛ وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.
وأشارت الهيئة إلى أن الحركة الجوية بالمطار، ستتوقف لمدة 9 ساعات؛ ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم الخميس 28 مارس الجاري بالتوقيت المحلي للمملكة.
يُذكر أن الهيئة تقوم حاليًا بمشروع توسعة لصالات المطار ومدرجه الرئيسي، وتشتمل على زيادة عدد بوابات الرحلات الداخلية إلى أربع بوابات بمقاعد انتظار تتسع لـ750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى ستة حسب الحاجة التشغيلية للمطار، كذلك زيادة عدد بوابات الرحلات الدولية إلى بوابتين بمقاعد انتظار تتسع لـ300 مقعد، ورفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويًّا إلى مليونين وخمسمئة ألف مسافر سنويًّا.
، لمدة شهرين.. "الطيران المدني" تُعيد تأهيل صالات مطار أبها ومدرجها ،
المصدر : الخليج 365
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