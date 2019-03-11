، إطلاق "أول وحدة رنين مغناطيسي تفاعلية" بمستشفى عفيف ،

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أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس، المرحلة الأولى من مشروع "مبادرة وحدة الرنين المغناطيسي الذكي التفاعلي" لمستشفى عفيف؛ حيث تُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المملكة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات بوحدة الرنين المغناطيسي إلى خدمة إلكترونية تفاعلية، ودون تدخل ذاتي بفترة ما قبل التصوير بالرنين المغناطيسي؛ حيث يمكن استقبال المريض آليًّا وتوجيهه لمناطق القسم تدريجيًّا وتنفيذ متطلبات كل قسم، وتقديم شرح مفصل وتوعوي عن الفحوصات بالرنين؛ فيما سيمكن تنفيذ الإجراءات الروتينية للقسم آليًّا، كفتح الأبواب، وإغلاق الستائر، وتنظيف القسم، وضبط درجة الحرارة المناسبة بحسب الطقس الخارجي، والكثير من الخدمات التفاعلية من ناحية الأمن والسلامة وخصوصية المريض، وتوفير استهلاك الطاقة.
وقد أسهمت تلك المبادرة في المرحلة التجريبية، في تحقيق رضى المستفيدين من هذه الخدمة.
من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة، أن "صحة الرياض" تعمل على التطوير المستمر لخدماتها العلاجية، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها.
وأبان أن "صحة الرياض" تتبنى عدة مشاريع تطويرية ومبادرات تهدف لرفع وتجويد خدماتها.
إطلاق "أول وحدة رنين مغناطيسي تفاعلية" بمستشفى عفيفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس، المرحلة الأولى من مشروع "مبادرة وحدة الرنين المغناطيسي الذكي التفاعلي" لمستشفى عفيف؛ حيث تُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المملكة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات بوحدة الرنين المغناطيسي إلى خدمة إلكترونية تفاعلية، ودون تدخل ذاتي بفترة ما قبل التصوير بالرنين المغناطيسي؛ حيث يمكن استقبال المريض آليًّا وتوجيهه لمناطق القسم تدريجيًّا وتنفيذ متطلبات كل قسم، وتقديم شرح مفصل وتوعوي عن الفحوصات بالرنين؛ فيما سيمكن تنفيذ الإجراءات الروتينية للقسم آليًّا، كفتح الأبواب، وإغلاق الستائر، وتنظيف القسم، وضبط درجة الحرارة المناسبة بحسب الطقس الخارجي، والكثير من الخدمات التفاعلية من ناحية الأمن والسلامة وخصوصية المريض، وتوفير استهلاك الطاقة.
وقد أسهمت تلك المبادرة في المرحلة التجريبية، في تحقيق رضى المستفيدين من هذه الخدمة.
من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة، أن "صحة الرياض" تعمل على التطوير المستمر لخدماتها العلاجية، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها.
وأبان أن "صحة الرياض" تتبنى عدة مشاريع تطويرية ومبادرات تهدف لرفع وتجويد خدماتها.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
11:08 AM
تعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المملكة
أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس، المرحلة الأولى من مشروع "مبادرة وحدة الرنين المغناطيسي الذكي التفاعلي" لمستشفى عفيف؛ حيث تُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المملكة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات بوحدة الرنين المغناطيسي إلى خدمة إلكترونية تفاعلية، ودون تدخل ذاتي بفترة ما قبل التصوير بالرنين المغناطيسي؛ حيث يمكن استقبال المريض آليًّا وتوجيهه لمناطق القسم تدريجيًّا وتنفيذ متطلبات كل قسم، وتقديم شرح مفصل وتوعوي عن الفحوصات بالرنين؛ فيما سيمكن تنفيذ الإجراءات الروتينية للقسم آليًّا، كفتح الأبواب، وإغلاق الستائر، وتنظيف القسم، وضبط درجة الحرارة المناسبة بحسب الطقس الخارجي، والكثير من الخدمات التفاعلية من ناحية الأمن والسلامة وخصوصية المريض، وتوفير استهلاك الطاقة.
وقد أسهمت تلك المبادرة في المرحلة التجريبية، في تحقيق رضى المستفيدين من هذه الخدمة.
من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة، أن "صحة الرياض" تعمل على التطوير المستمر لخدماتها العلاجية، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها.
وأبان أن "صحة الرياض" تتبنى عدة مشاريع تطويرية ومبادرات تهدف لرفع وتجويد خدماتها.
، إطلاق "أول وحدة رنين مغناطيسي تفاعلية" بمستشفى عفيف ،
المصدر : الخليج 365
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