، الاقتصاد التركي أسوأ من المتوقع .. تباطؤ نمو وانهيار للعملة ،

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أفادت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، بأن الاقتصاد التركي انكمش 3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة بانكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته "رويترز".
ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 % في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009، وكان الاستطلاع قد توقّع نمواً نسبته 2.55 %.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 % مقارنة بالربع السابق.
وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6 %.
الاقتصاد التركي أسوأ من المتوقع .. تباطؤ نمو وانهيار للعملةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
أفادت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، بأن الاقتصاد التركي انكمش 3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة بانكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته "رويترز".
ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 % في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009، وكان الاستطلاع قد توقّع نمواً نسبته 2.55 %.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 % مقارنة بالربع السابق.
وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6 %.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
11:14 AM
انكمش 3 % في الربع الأخير من 2018 وضعف للناتج المحلي
أفادت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، بأن الاقتصاد التركي انكمش 3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة بانكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته "رويترز".
ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 % في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009، وكان الاستطلاع قد توقّع نمواً نسبته 2.55 %.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 % مقارنة بالربع السابق.
وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6 %.
، الاقتصاد التركي أسوأ من المتوقع .. تباطؤ نمو وانهيار للعملة ،
المصدر : الخليج 365
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