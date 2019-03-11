، الاقتصاد التركي أسوأ من المتوقع .. تباطؤ نمو وانهيار للعملة ،

محمد بن مسعود - الدمام - انكمش 3 % في الربع الأخير من 2018 وضعف للناتج المحلي

أفادت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، بأن الاقتصاد التركي انكمش 3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة بانكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته "رويترز".

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 % في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009، وكان الاستطلاع قد توقّع نمواً نسبته 2.55 %.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 % مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6 %.