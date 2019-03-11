، تعاون بين "خيرات" و"كفاءات" في مجال توطين الوظائف ،

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وقّعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، أمس الأحد، اتفاقية تعاون في مجال توطين الوظائف مع "كفاءات"، في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل والسعي إلى استقطاب كفاءات نوعية.
مثل "خبرات" في التوقيع على الاتفاقية المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي؛ فيما مثّل "كفاءات" المدير التنفيذي أحمد محمد المصري، بحضور نائب المدير التنفيذي ومدير العلاقات العامة، وليد الخان.
وتهدف الاتفاقية لتوطين عدد من الوظائف لتدعيم مسيرة الجمعية، وتمكينها من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، وتنفيذ كافة مشاريع وبرامج الجمعية بمعايير دقيقة وبجودة عالية، وبما يضمن تعزيز خدمة المستفيد من الجمعية وبرامجها عبر خبرات وطاقات شابة وكوادر مدربة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم شركة "كفاءات" أحمد محمد المصري، أن هذه ستكون بداية انطلاقة لتحقيق الفائدة والأهداف المرجوة لخدمة المستفيدين، ولضمان نجاح المشاريع والخطط المسقبلية للجمعية من خلال توطين الوظائف.
يُذكر أن "الخليج 365" هي الشريك الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.
تعاون بين "خيرات" و"كفاءات" في مجال توطين الوظائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
وقّعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، أمس الأحد، اتفاقية تعاون في مجال توطين الوظائف مع "كفاءات"، في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل والسعي إلى استقطاب كفاءات نوعية.
مثل "خبرات" في التوقيع على الاتفاقية المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي؛ فيما مثّل "كفاءات" المدير التنفيذي أحمد محمد المصري، بحضور نائب المدير التنفيذي ومدير العلاقات العامة، وليد الخان.
وتهدف الاتفاقية لتوطين عدد من الوظائف لتدعيم مسيرة الجمعية، وتمكينها من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، وتنفيذ كافة مشاريع وبرامج الجمعية بمعايير دقيقة وبجودة عالية، وبما يضمن تعزيز خدمة المستفيد من الجمعية وبرامجها عبر خبرات وطاقات شابة وكوادر مدربة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم شركة "كفاءات" أحمد محمد المصري، أن هذه ستكون بداية انطلاقة لتحقيق الفائدة والأهداف المرجوة لخدمة المستفيدين، ولضمان نجاح المشاريع والخطط المسقبلية للجمعية من خلال توطين الوظائف.
يُذكر أن "الخليج 365" هي الشريك الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
10:54 AM
لتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات.. "الخليج 365" شريك إعلامي
وقّعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، أمس الأحد، اتفاقية تعاون في مجال توطين الوظائف مع "كفاءات"، في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل والسعي إلى استقطاب كفاءات نوعية.
مثل "خبرات" في التوقيع على الاتفاقية المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي؛ فيما مثّل "كفاءات" المدير التنفيذي أحمد محمد المصري، بحضور نائب المدير التنفيذي ومدير العلاقات العامة، وليد الخان.
وتهدف الاتفاقية لتوطين عدد من الوظائف لتدعيم مسيرة الجمعية، وتمكينها من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، وتنفيذ كافة مشاريع وبرامج الجمعية بمعايير دقيقة وبجودة عالية، وبما يضمن تعزيز خدمة المستفيد من الجمعية وبرامجها عبر خبرات وطاقات شابة وكوادر مدربة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم شركة "كفاءات" أحمد محمد المصري، أن هذه ستكون بداية انطلاقة لتحقيق الفائدة والأهداف المرجوة لخدمة المستفيدين، ولضمان نجاح المشاريع والخطط المسقبلية للجمعية من خلال توطين الوظائف.
يُذكر أن "الخليج 365" هي الشريك الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.
، تعاون بين "خيرات" و"كفاءات" في مجال توطين الوظائف ،
المصدر : الخليج 365
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