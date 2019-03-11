، "ترسانة الدب" اتجهت للسعودية.. هنا أكبر 5 دول مصدّرة للأسلحة في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشكلون 75% من السوق الدولي.. واثنتان منهم فقط تسيطران على 57% منه

نشر "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، تقريرًا سنويًّا تَضَمّن لائحة بأكبر الدول المصدّرة للأسلحة في العالم؛ حيث يشكّل سوق بيع الأسلحة في العالم أهمية كبرى للدول المصنّعة والمصدرة له؛ بحيث تعتمد هذه الدول على هذا السوق كمدخول أساسي لها؛ لوضع الميزانيات المالية ولتحديد الواردات والنفقات المستقبلية.

وبحسب التقرير، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأولى من حيث مصدّري الأسلحة في العالم، وتلتها روسيا والصين، وجاءت كل من فرنسا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس في لائحة التقرير.

وأشار إلى أن هذه الدول الخمسة الأولى تشكّل حوالى 75% من صادرات الأسلحة في السوق العالمي، أما الولايات المتحدة وروسيا؛ فتشكلان النسبة الأكبر حوالى 57% من السوق العالمي لصادرات الأسلحة.

ونشر التقرير الذي رصده موقع "سبوتنيك عربي"، معلومات مفصلة عن الدول المصدرة للأسلحة بين عاميْ 2014 و2018؛ حيث صدّرت روسيا أسلحتها إلى 48 دولة ومن أبرزهم الهند والصين والجزائر.

وفي السنوات الأخيرة ازداد الطلب على أسلحة الدب الروسي؛ حيث ارتفعت نسبة الصادرات حوالى 7.8% وكانت معظم وجهة السلاح الروسي إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى السعودية ومصر وإسرائيل وقطر والعراق.