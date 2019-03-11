، وزارة العمل تدرّب منسوبيها في مجال منازعات العمالة المنزلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية بجودة عالية والإلمام بالإجراءات

نظّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -ممثلة في إدارة لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم- دورةً تدريبية في مجال "منازعات العمالة المنزلية.. إجراءات وتطبيقات"، لجميع منسوبي ومنسوبات اللجان على مستوى المملكة؛ حيث عقدت في مدينة (الرياض، والمدينة) شارك فيها 77 موظفًا وموظفة.

وتهدف الوزارة من إقامة هذه الدورة إلى تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية بجودة عالية، والإلمام بكل الإجراءات المتعلقة بلجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية؛ حيث تناولت الدورة عددًا من المحاور أبرزها معرفة اختصاص اللجان والمهام المنوطة بها، والتعرف على كتابة الوقائع وتلقي الطلبات ومراحل دراسة استقبال مخالفات أطراف العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، كما تناولت الدورة آلية التقاضي والاستئناف ووسائل الإثبات، وستواصل الوزارة عقد الدورة في بقية المدن؛ لتشمل مناطق المملكة المختلفة.

يُذكر أن لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، تختص بالنظر في الخلافات والمخالفات الناشئة بين أطراف العلاقة العمالية (صاحب العمل، عامل الخدمة المنزلية) والمتعلقة بالمطالبات المالية والحقوق والواجبات؛ من خلال استقبال الدعاوى والنظر فيها وفق الاختصاصات المنوطة باللجان من خلال تطبيق الأسس الشرعية والنظامية وبما يكفل العدالة التامة والنزاهة القصوى مع كافة أطراف المنازعة وإصدار القرارات اللازمة بكل حيادية ونزاهة.