، روحاني يصل بغداد.. عين على ميزانية العراق وأخرى على "إنهاء عزلته" ،

محمد بن مسعود - الدمام - زيارة هي الأولى تتزامن مع ما تتعرض له حكومته من ضغوط داخلية وخارجية

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد اليوم، في زيارة هي الأولى وتتزامن مع ما تتعرض له حكومته من ضغوط داخلية وخارجية على خلفية انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصاديًّا وسياسيًّا؛ بهدف تعديل سلوكها واحتواء تهديدها للاستقرار الإقليمي.

ووصل مع روحاني وفد حكومي يضم عددًا من الوزراء، فيما يحاول روحاني في جولته العراقية توجيه رسائل إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى التي تُصر على خنق موارد النظام الإيراني، كما يريد تبديد شكوك إيرانية بشأن موقف العراق من العقوبات الأمريكية والعلاقات التجارية مع طهران التي لا تريد بدورها التنازل عن موقع العراق «الجيو استراتيجي»؛ فضلًا عن حصتها في السوق العراقية والعمل على اتفاقيات لقطع الطريق على المنافسين.

ووفق ما نقلته الشرق الأوسط اللندنية، تراهن إيران على خطط متعددة للالتفاف على العقوبات الأمريكية في وقت تشير فيه التقارير الاقتصادية إلى تراجع الوضع المعيشي وانهيار الأسواق، مع الاقتراب من الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأمريكي في الاتفاق النووي.

وأطلقت وسائل الإعلام الإيرانية على مدى أيام، حملًة لحشد الرأي العام والتسويق لزيارة روحاني، وأجمعت على أهمية الاتفاقيات التي يعمل فريق روحاني على إقناع المسؤولين العراقيين بتوقيعها مع بلاده، والعودة بمعادلة جديدة من بغداد، تمنح طهران متنفسًا من الضغوطات الأمريكية.

وقبل وصول روحاني، تقاطرت وفود إيرانية على مدى الأسبوع الماضي للتمهيد لزيارة الرئيس الإيراني إعلاميًّا وسياسيًّا، وكان آخر وفد حكومي رفيع وصل إلى العاصمة العراقية ترأسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء السبت الماضي، في أول مهمة بعد التراجع عن استقالته المثيرة الجدل، والتي أظهرت عمق الخلافات بين دوائر صنع القرار وبين الحكومة وأجهزة موازية.

وهذه أول زيارة لروحاني إلى العراق، وتأتي بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«مؤتمر وارسو» حول الشرق الأوسط منتصف الشهر الماضي الذي شكّل ضغوطًا مضاعفة على الحكومة الإيرانية.

وقال روحاني الأسبوع الماضي: إن بلاده تمرّ بأوضاع حرب؛ مشيرًا إلى أنه طلب من المرشد الإيراني علي خامنئي قيادة إيران في الحرب النفسية والاقتصادية؛ وذلك في إشارة إلى ضغوط داخلية تتعرض لها الحكومة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي.

بموازاة ذلك، تريد إيران الحفاظ على مستوى العلاقات التجارية التي جعلت العراق أهم شريك اقتصادي خلال العام الماضي. ونقلت وكالة «إرنا» عن مستشار نائب الرئيس الإيراني وسفير إيران السابق لدى العراق حسن دانايي فر، أن العراق كان المستورد الأكبر للسلع الإيرانية غير النفطية منذ بدء العقوبات الأمريكية بزيادة تُعادل 30%.

ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن "دانايي فر" أن «ميزانية العراق تبلغ 100 مليار دولار في 2019، وتخصص أجزاء كبيرة منها لإعادة الإعمار»؛ مشيرًا إلى استعداد إيران للتعاون في المجالين «الاستشاري» (العسكري)، ومرحلة إعادة الإعمار.

وبحسب المسؤول الإيراني؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، نحو 8.5 مليارات دولار منذ منتصف مارس الماضي. وتأمل إيران زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى نحو 20 مليار دولار؛ وذلك بهدف تعويض جزء من خسائر العقوبات. ويُعد هذا الأمر من بين الأهداف الأساسية التي سيبحثها الوفد التجاري الإيراني المرافق لروحاني مع العراقيين.