أقدم باكستاني على إخفاء أطفاله الثلاثة من زوجته السعودية وحرمها من رؤيتهم. وقالت المواطنة “فيروزة” خلال استضافتها في برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”: “في قضية الحضانة أخذت حكم من القاضي بالقبض على زوجي الباكستاني، وكل ما أراجع البحث الجنائي، لا يقولون شيء غير: بنشوف وندق عليكي!”.
وأضافت: “توجهت إلى جمعية حقوق الإنسان وتحدثت معهم عن قضيتي وأخذوا بياناتي ووعدوني بالرد ومتابعة القضية”.
وتابعت “فيروزة” قائلة: “سألت الجوازات عن زوجي الباكستاني قالوا في البداية: لا يقدر يخرج لأنه مطلوب، وبعدها قالوا: في دبي”.
وأردفت: “تلقيت اتصال من زوجي بعد شهر ونصف من إخفائه لأطفالي، وطالبني بالتوجه لإلغاء تعميم القبض عليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سعودية تروي مأساتها بعد الزواج من باكستاني.. اختطف أطفالها وسافر لـ دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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