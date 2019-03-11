بالصور: بتكلفة 350 مليون ريال.. افتتاح “طريق الملك سعود” في عنيزة

افتتح أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، مشروع طريق الملك سعود “الدائري الداخلي الثاني” بمحافظة عنيزة، اليوم الأحد، بتكلفة بلغت 350 مليون ريال.

وأشاد خلال الافتتاح بما تقدمه أمانة القصيم من متابعة دقيقة في تنفيذ المشاريع، وبما يقدمه المواطنون من تعاون مثمر جعل المنطقة مضرب مثل في روح التعاون والعطاء خدمة للتنمية والبناء. واطّلع أمير القصيم في جولة ميدانية على تفاصيل المشروع بطول 40 كيلومترا على طريق الملك سعود، والرابط بين طريق الملك عبدالله وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين.