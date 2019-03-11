4 محاور تضع مطار أبها ضمن أكبر 5 مطارات في المملكة

أعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، عن الخطط الإستراتيجية للمشاريع النقل في منطقة عسير والتي تضمنت مشاريع النقل الجوي بالمنطقة، جاء ذلك خلال مشاركة اليوم في حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، والذي أقيم بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبرعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة عسير.

وتضمنت مشاريع النقل الجوي في منطقة عسير، مشروع مطار أبها الجديد الذي يشتمل على صالة السفر الرئيسية الجديدة بالإضافة إلى كامل المرافق اللازمة للتشغيل، كما اشتملت مشاريع النقل الجوي في منطقة عسير على مشروع توسعة الصالات والمدرج الرئيسي للمطار الحالي، الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويًّا إلى 2.5 مليون مسافر، وزيادة عدد بوابات التصعيد للرحلات الداخلية إلى 4 بوابات بمقاعد انتظار تتسع لـ750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى 6 بوابات حسب الحاجة التشغيلية للمطار، بالإضافة إلى زيادة عدد بوابات الرحلات الدولية إلى بوابتين بمقاعد انتظار تتسع إلى 300 مقعد، علاوة على تأهيل المدرج الرئيسي لاستقبال الطائرات الكبيرة وعريضة البدن. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على إعداد إجراءات طرح مشروع مطار أبها الجديد على منصة اعتماد، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 8 مليون مسافر سنويًّا، ليصبح خامس أكبر مطار في المملكة.